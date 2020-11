Dalla banale lite alla feroce aggressione: accoltella l’amico, arrestato 28enne per tentato omicidio aggravato (Di venerdì 27 novembre 2020) Alle porte di Roma, a Velletri i carabinieri hanno arrestato un uomo per tentato omicidio aggravato dopo avere accoltellato un amico. I carabinieri della stazione e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Velletri hanno arrestato un ventottenne di nazionalità romena, C.S.C., ritenuto responsabile del reato di “tentato omicidio aggravato” per aver colpito al collo, con un coltello da cucina un conoscente connazionale di 43 anni, al culmine di un’animata discussione, per futili motivi. I carabinieri sono stati contattati da personale del 118 che, poco prima, aveva soccorso in strada una persona con una grave ferita alla gola. Il tempestivo intervento degli equipaggi dei citati reparti ha permesso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) Alle porte di Roma, a Velletri i carabinieri hannoun uomo perdopo avereto un amico. I carabinieri della stazione e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Velletri hannoun ventottenne di nazionalità romena, C.S.C., ritenuto responsabile del reato di “” per aver colpito al collo, con un coltello da cucina un conoscente connazionale di 43 anni, al culmine di un’animata discussione, per futili motivi. I carabinieri sono stati contattati da personale del 118 che, poco prima, aveva soccorso in strada una persona con una grave feritagola. Il tempestivo intervento degli equipaggi dei citati reparti ha permesso di ...

