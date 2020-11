Cabrini fa marcia indietro | «Travisate le mie parole su Maradona»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 novembre 2020) “Il mio non era un giudizio morale, ma sull’energia di una città che non poteva contenere tutta questa passione, le miesono state”. Antonioha precisato all’Ansa il senso di quanto detto all’emittente Irpinia tv su Diego Armando. Frasi che non sono piaciute ai napoletani. Aveva detto: «sarebbe ancora vivo se all’epoca fosse stato della Juve e non del Napoli. Una leggenda vivente e un avversario gentiluomo che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio. Sarebbe ancora qui con noi se fosse venuto alla Juve perché l’ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli è stato tanto forte e autentico quanto, ribadisco, malato». L'articolo ilNapolista.