Spostamenti, scuole, shopping: Governo studia il “pacchetto” Natale (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Giornate di lavoro intenso per l’esecutivo al lavoro sulle nuove regole in vista della ormai imminente scadenza del DPCM il 3 dicembre, oltre che delle festività natalizie. Dagli Spostamenti allo shopping passando per la riapertura delle scuole, ma anche messe, cenone, sci: tanti, insomma, i “capitoli” sotto la lente d’ingrandimento a Palazzo Chigi. L’obiettivo ampiamente dichiarato è duplice: da un lato, vietato commettere gli errori della scorsa estate, dall’altro spingere i consumi in un periodo dell’anno tradizionalmente dedicato agli acquisti, passaggio quest’ultimo che passa necessariamente per un allentamento delle maglie, mantenendo – sia chiaro – alta la guardia. “Pensiamo si debbano introdurre maggiori cautele per prevenire un’impennata nei contagi, la dobbiamo evitare”, ha detto il Premier Giuseppe Conte in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Giornate di lavoro intenso per l’esecutivo al lavoro sulle nuove regole in vista della ormai imminente scadenza del DPCM il 3 dicembre, oltre che delle festività natalizie. Dagliallopassando per la riapertura delle, ma anche messe, cenone, sci: tanti, insomma, i “capitoli” sotto la lente d’ingrandimento a Palazzo Chigi. L’obiettivo ampiamente dichiarato è duplice: da un lato, vietato commettere gli errori della scorsa estate, dall’altro spingere i consumi in un periodo dell’anno tradizionalmente dedicato agli acquisti, passaggio quest’ultimo che passa necessariamente per un allentamento delle maglie, mantenendo – sia chiaro – alta la guardia. “Pensiamo si debbano introdurre maggiori cautele per prevenire un’impennata nei contagi, la dobbiamo evitare”, ha detto il Premier Giuseppe Conte in ...

ILOVEPACALCIO : Gds: 'Spostamenti, scuole e shopping. In arrivo le regole di Natale' - AgoraMagazLatin : Spostamenti, scuole, shopping: in arrivo le regole di Natale - infoitinterno : Indiscrezioni sul nuovo Dpcm del 3 dicembre: riaprono le scuole, massimo 10 o forse 6 per il cenone di Natale. Nodo… - valy_s : RT @FPanuello: @valy_s Infatti quest'estate pochi problemi a parte i vips in Sardegna e chi proprio doveva espatriare fuori confine magari… - FPanuello : @valy_s Infatti quest'estate pochi problemi a parte i vips in Sardegna e chi proprio doveva espatriare fuori confin… -