Spaccio di droga nei boschi: l'allarme dei residenti (Di giovedì 26 novembre 2020) Busto Garolfo (Milano), 26 novembre 2020 - Tornano gli spacciatori lungo la pista ciclabile che porta da Busto Garolfo alla frazione inverunese di Furato . Sono in molti i cittadini che hanno ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) Busto Garolfo (Milano), 26 novembre 2020 - Tornano gli spacciatori lungo la pista ciclabile che porta da Busto Garolfo alla frazione inverunese di Furato . Sono in molti i cittadini che hanno ...

matteosalvinimi : Roma, @BrumottiStar accolto da minacce di morte al supermarket della droga. Spaccio, illegalità, clandestinità, maf… - occhio_notizie : Nell'abitazione della coppia sono stati rinvenuti complessivamente 132 gr di hashish con il relativo materiale per… - AAlbertomarco : RT @matteosalvinimi: Roma, @BrumottiStar accolto da minacce di morte al supermarket della droga. Spaccio, illegalità, clandestinità, mafie:… - EcodelloJonio : #Corigliano-Rossano, #Spaccio e #Resistenza a pubblico ufficiale: arrestato un diciannovenne - #Arresto #Droga -… - CasilinaNews : Cassino. Un arresto per spaccio e una denuncia per stalking in poche ore -