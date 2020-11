Si spaccia per carabiniere e truffa anziani: arrestato 27enne (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembre 2020 - A segno cinque colpi con la tecnica del "finto carabiniere" : smascherato e arrestato 27enne italiano. L'ultimo raggiro era andato a segno a Pioltello ai danni di un'... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembre 2020 - A segno cinque colpi con la tecnica del "finto" : smascherato eitaliano. L'ultimo raggiro era andato a segno a Pioltello ai danni di un'...

GUSPINI. Beneficiario del reddito di cittadinanza, integrava l’assegno sociale con lo spaccio di droga. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno arrestato i ...

Arrestato e sottoposto a giudizio direttissimo per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e violazione del divieto di dimora nella Provincia di Modena, la mattina ...

