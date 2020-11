Pagani | al polo oncologico due nuovi studi sul carcinoma prostatico

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Partono aldi, sotto la guida del Prof. Giuseppe Di Lorenzo, Direttore della UOC di Oncologia, duesul: FAMI-PROST e PROQOL. Il primoo, FAMI-PROST, è rivolto ai pazienti affetti daed è finalizzato ad identificare mutazioni dei geni BRCA 1 e 2, che predispongono ad un andamento più aggressivo della neoplasia. Il ruolo di queste alterazioni genetiche, in linea germinale e somatica, è ampiamente noto nelle neoplasie mammarie e ovariche, ma non mancano tuttavia implicazioni terapeutiche per i pazienti affetti da neoplasia prostatica; l’Agenzia Europea del Farmaco ha approvato a Novembre 2020 l’utilizzo di ...