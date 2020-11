Maximo | Montuori | ora al lavoro con le opere pubbliche

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – “Garantire leai cittadini che vivono sul territorio e allo stesso tempo salvaguardare il diritto dei lavoratori coinvolti. Domani aprira’ il centro commerciale, che e’ parte del Piano di recupero urbano Laurentino.” “Questo significa per alcuni la conclusione di un percorso, per altri l’inizio di un nuovo, per l’amministrazione significa da domani supportare il Municipio nella valutazione delleintegrative per il territorio, perche’ realmente si tratti di un vantaggio per chi abita all’intorno”. Lo scrive su Facebook l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Luca. “Ringrazio l’assessorato, la commissione Urbanistica e gli uffici che hanno lavorato incessantemente in questi mesi per risolvere nodi che garantissero sempre il ...