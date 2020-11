Maradona e il ricordo di Zoff, Gentile, Cabrini e Tardelli: «Noi che ai Mondiali dell’82 giocammo contro il Dio del calcio, e quel giorno lo battemmo» – Le interviste (Di giovedì 26 novembre 2020) Nel 1982, in Spagna, la Nazionale italiana guidata da Bearzot affronta l’Argentina di César Luis Menotti. quella partita – finita 2-1 per noi -, insieme alla finale giocata contro la Germania, rappresentano di fatto i due incontri più celebri, più appassionanti e più sentiti dalla tifoseria di quel mondiale (e, probabilmente, non solo). Quattro dei moschettieri italiani che hanno incrociato sul campo sia in Nazionale che nel campionato italiano Diego Maradona, scomparso ieri – 25 novembre -, ricordano El Pibe de Oro, giocatore e uomo. Sono Dino Zoff, Claudio Gentile, Antonio Cabrini e Marco Tardelli. Per tutti, aver battuto l’Argentina di Maradona resta il punto più alto della loro carriera. Le sfide, dopo il mondiale vinto in Spagna, ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) Nel 1982, in Spagna, la Nazionale italiana guidata da Bearzot affronta l’Argentina di César Luis Menotti.la partita – finita 2-1 per noi -, insieme alla finale giocatala Germania, rappresentano di fatto i due incontri più celebri, più appassionanti e più sentiti dalla tifoseria dimondiale (e, probabilmente, non solo). Quattro dei moschettieri italiani che hanno incrociato sul campo sia in Nazionale che nel campionato italiano Diego, scomparso ieri – 25 novembre -, ricordano El Pibe de Oro, giocatore e uomo. Sono Dino, Claudio, Antonioe Marco. Per tutti, aver battuto l’Argentina diresta il punto più alto della loro carriera. Le sfide, dopo il mondiale vinto in Spagna, ...

