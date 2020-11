“Lasciato 12 ore senza controlli, ambulanza in ritardo”: comunicato shock dell’avvocato di Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) L’avvocato di Maradona chiede un’indagine sulla morte di Diego. Il comunicato: “L’ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare”. Nelle ore dell’ultimo saluto a Diego Armando Maradona, le parole dell’avvocato del Genio del Calcio rompono il silenzio e la commozione gettano un’ombra sulla morte del 10. Si poteva evitare? C’è un errore umano alla base della tragedia che ha scosso il mondo? Diego Armando MaradonaMorte Maradona, l’avvocato di Diego chiede un’indagine Sembra avere pochi dubbi l’avvocato di Diego Armando Maradona, che chiede l’apertura di un’indagine sulla morte del 10. “È inspiegabile che per 12 ore non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario“, attacca Matias Morla. Non solo. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) L’avvocato dichiede un’indagine sulla morte di Diego. Il: “L’ha impiegato più di mezz’ora per arrivare”. Nelle ore dell’ultimo saluto a Diego Armando, le paroledel Genio del Calcio rompono il silenzio e la commozione gettano un’ombra sulla morte del 10. Si poteva evitare? C’è un errore umano alla base della tragedia che ha scosso il mondo? Diego ArmandoMorte, l’avvocato di Diego chiede un’indagine Sembra avere pochi dubbi l’avvocato di Diego Armando, che chiede l’apertura di un’indagine sulla morte del 10. “È inspiegabile che per 12 ore non abbia avuto attenzioni oda parte del personale sanitario“, attacca Matias Morla. Non solo. ...

