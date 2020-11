La disparità di genere inizia tra le mura domestiche: qui l’uomo scarica sulla donna “il carico mentale” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Bastava chiedere” Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, hai fatto la spesa, stai preparando la cena e nel frattempo pensi a quando pagare l’affitto, chiamare l’idraulico, prendere la pillola, finire quella mail di lavoro, controllare che i tuoi figli abbiano fatto i compiti, caricare la lavatrice. Tutto questo mentre il tuo compagno ti chiede se per caso sai dove sono finite le sue scarpe. E se lo rimproveri perché non ti ha dato una mano nel lavare i piatti, risponde: “Bastava chiedere“. In questa affermazione è contenuto quello che Emma, fumettista francese autrice del libro “Bastava Chiedere.10 storie di femminismo quotidiano” – edito in Italia da Laterza – chiama “il carico mentale“, e cioè l’assunto secondo cui la donna è la sola responsabile e addetta all’organizzazione della casa. La donna deve occuparsi del ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) “Bastava chiedere” Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, hai fatto la spesa, stai preparando la cena e nel frattempo pensi a quando pagare l’affitto, chiamare l’idraulico, prendere la pillola, finire quella mail di lavoro, controllare che i tuoi figli abbiano fatto i compiti, caricare la lavatrice. Tutto questo mentre il tuo compagno ti chiede se per caso sai dove sono finite le sue scarpe. E se lo rimproveri perché non ti ha dato una mano nel lavare i piatti, risponde: “Bastava chiedere“. In questa affermazione è contenuto quello che Emma, fumettista francese autrice del libro “Bastava Chiedere.10 storie di femminismo quotidiano” – edito in Italia da Laterza – chiama “ilmentale“, e cioè l’assunto secondo cui laè la sola responsabile e addetta all’organizzazione della casa. Ladeve occuparsi del ...

