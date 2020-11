Effetto bonus e Covid | così l' Italia rimane senza biciclette

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle grandi città come nei piccoli centri introvabili sia i modelli base, sia quelli di fascia alta. I rivenditori: "Mai vista una cosa simile, avremo il riassortimento nel 2021". L'Ancma: "Fatturati in crescita di 10milioni"

Nelle grandi città come nei piccoli centri introvabili sia i modelli base, sia quelli di fascia alta. I rivenditori: "Mai vista una cosa simile, ...In sostanza sono chiamati Bonus Natale perché cadono nel mese di dicembre. Analizziamo nel dettaglio come ottenere il bonus Natale con e senza ISEE fino a 500 euro ...