Covid | aumentano i casi | 29 003 nuovi contagi e 544 morti

(Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 29.003, sulla base di 232.711 tamponi, 544 i morti. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è di 52.850. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 25.853, su 230.007 tamponi, mentre le vittime erano state 722.