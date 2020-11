Violenza su donne | sindacati europei | molestie lavoro si sono spostate on line

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Bruxelles, 25 nov. (Labitalia) - Le leggi contro lesul posto didevono essere aggiornate per proteggere leche lavorano da casa dagli abusi onresi possibili dalle tecniche di sorveglianza utilizzate dai datori di. Lo chiedono idella Ces (la Confederazione europea deiche rappresenta 45 milioni di lavoratori di 89 organizzazioni sindacali) in una lettera inviata ai ministri nazionali in occasione della Giornata internazionale di contrasto allasue ragazze. "Leche lavorano in primaa anche durante il Covid, in particolare badanti, addetti ai trasporti, commesse e addetti alle pulizie, hanno subito ...