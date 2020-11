Violenza donne | il sindaco di Ciampino | “La lotta deve essere ogni giorno”

Leggi su dire

(Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – “Nella giornata contro la violenza sulle donne– nonostante le restrizioni dovute al Covid- siamo qui per ricordare ancora una volta quanto la violenza sia sempre sbagliata, e quanto sia importante, per le vittime, non vergognarsi, non sentirsi in colpa, perchè la responsabilità non è mai e in nessun caso la loro”. Lo ha detto il sindaco di Ciampino, Daniela Ballico, durante il flash mob che si è tenuto questo pomeriggio davanti alla sede del Municipio, per sensibilizzare ancora una volta tutti e tutte “per una lotta che deve essere combattuta ogni giorno. Ogni vittima potrebbe essere una madre, una sorella, un’amica e rispettare una donna significa rispettare la vita“.