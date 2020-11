Nel nuovo Dpcm di Natale il governo cambia le regole: stop ai viaggi tra regioni fino al 20 dicembre, oggi vertice sul numero di parenti a tavola (Di mercoledì 25 novembre 2020) Con il prossimo aggiornamento dell’Iss previsto venerdì 27 novembre sul livello di rischio dei contagi di Coronavirus, le prime regioni messe in zona rossa sperano di passare all’arancione, con l’indice Rt che anche a livello nazionale sta calando intorno a quota 1, quindi sotto la soglia d’allarme. Un processo che da un lato conferma l’efficacia delle restrizioni dell’ultimo Dpcm, dall’altro preoccupa esperti e governo sull’effetto psicologico che i passaggi in zona arancione, e man mano per tutti a dicembre in zona gialle, potrebbe avere con l’arrivo delle festività di Natale. Il più temuto è l’esodo di massa che dal Nord porterebbe al Sud chi ha intenzione di trascorrere le feste in famiglia, contando sul divieto caduto di uscire dalla regione in cui si vive. Il rischio è di vanificare i sacrifici ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 novembre 2020) Con il prossimo aggiornamento dell’Iss previsto venerdì 27 novembre sul livello di rischio dei contagi di Coronavirus, le primemesse in zona rossa sperano di passare all’arancione, con l’indice Rt che anche a livello nazionale sta calando intorno a quota 1, quindi sotto la soglia d’allarme. Un processo che da un lato conferma l’efficacia delle restrizioni dell’ultimo, dall’altro preoccupa esperti esull’effetto psicologico che i passaggi in zona arancione, e man mano per tutti ain zona gialle, potrebbe avere con l’arrivo delle festività di. Il più temuto è l’esodo di massa che dal Nord porterebbe al Sud chi ha intenzione di trascorrere le feste in famiglia, contando sul divieto caduto di uscire dalla regione in cui si vive. Il rischio è di vanificare i sacrifici ...

Agenzia_Ansa : Sgomberata dalla polizia la sede di Forza Nuova a Roma. In corso anche lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo nel qua… - Pontifex_it : Oggi, Domenica di #CristoRe, la Croce e l’icona di Maria Salus Populi Romani, simboli delle Giornate Mondiali della… - euronewsit : La Commissione presenta un piano strategico per facilitare la coesione sociale. Gli stranieri nell'Ue sono 34 milio… - NerdPool_IT : DC ha rivelato la timeline completa per il nuovo evento ambientato nel futuro, DC Future State, in partenza a genna… - narancial0vebot : RT @Zia_Simona: meno di un mese fa avete fatto un casino assurdo per i font nel nome e adesso ce li avete di nuovo tutti ,,,, tanto per dim… -