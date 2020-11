Covid | Alena Seredova | ' Non vedo mia figlia di 6 mesi da 15 giorni'

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La modella è diventata mamma per la terza volta della piccola Vivienne, avuta dall'imprenditore Alessandro Nasi

Ultime Notizie dalla rete : Covid Alena

Today.it

La modella è diventata mamma per la terza volta della piccola Vivienne, avuta dall'imprenditore Alessandro Nasi ...Alena Seredova è in isolamento perché positiva al Coronavirus: con chi sono in questo momento i tre figli dell'ex modella ceca?