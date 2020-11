Calciomercato Milan, trovata l’alternativa ad Ibrahimovic: si tratta di un ex (Di mercoledì 25 novembre 2020) Calciomercato Milan, la dirigenza starebbe seriamente pensando al ritorno di un ex come alternativa a Zlatan Ibrahimovic L’infortunio di Ibrahimovic, il quale ha subito una lesione muscolare nel corso del match contro il Napoli, ha permesso ai dirigenti rossoneri di prendere coscienza in merito al fatto che lo svedese ha bisogno di un’alternativa per riposare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020), la dirigenza starebbe seriamente pensando al ritorno di un ex come alternativa a ZlatanL’infortunio di, il quale ha subito una lesione muscolare nel corso del match contro il Napoli, ha permesso ai dirigenti rossoneri di prendere coscienza in merito al fatto che lo svedese ha bisogno di un’alternativa per riposare L'articolo proviene da Inews.it.

