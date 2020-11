Piano Cashback 2020: rimborsi, bonus, pagamenti, da quando. Le novità (Di martedì 24 novembre 2020) Rimborso del 10% sui pagamenti elettronici, super Cashback con rimborsi da 3 mila euro e lotteria degli scontrini a premi per chi paga con moneta elettronica: questo in 3 punti il Piano Cashback 2020 del Governo per disincentivare i contanti e spingere gli italiani a convertirsi all’utilizzo di carte di credito e bancomat per i loro acquisti: dal caffè agli elettrodomestici. A questo si aggiunge un ulteriore tassello: un extra Cashback di Natale 2020, grazie a cui chi effettua acquisti pagando con bancomat o carta di credito potrà ricevere un extra Cashback, ossia un rimborso del 10 per cento su almeno 10 acquisti effettuati nel mese. E lo riceverà subito. Questo il nuovo Piano extra del governo per raddoppiare il ... Leggi su leggioggi (Di martedì 24 novembre 2020) Rimborso del 10% suielettronici, superconda 3 mila euro e lotteria degli scontrini a premi per chi paga con moneta elettronica: questo in 3 punti ildel Governo per disincentivare i contanti e spingere gli italiani a convertirsi all’utilizzo di carte di credito e bancomat per i loro acquisti: dal caffè agli elettrodomestici. A questo si aggiunge un ulteriore tassello: un extradi Natale, grazie a cui chi effettua acquisti pagando con bancomat o carta di credito potrà ricevere un extra, ossia un rimborso del 10 per cento su almeno 10 acquisti effettuati nel mese. E lo riceverà subito. Questo il nuovoextra del governo per raddoppiare il ...

