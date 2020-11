Milan, Ibrahimovic si scaglia contro EA Sports e Fifa: sui social il duro sfogo del fuoriclasse svedese (Di martedì 24 novembre 2020) Rabbia Zlatan Ibrahimovic.Il fuoriclasse svedese, profondamente arrabbiato con Fifa e FIFPro - il sindacato mondiale dei giocatori -, per l'utilizzo del suo nome e del suo volto nel videogioco Fifa prodotto da Electronic Arts (EA), non le manda a dire: con un messaggio sui propri canali social, infatti, l'attaccante del Milan si è scagliato contro la casa produttrice del popolare videogioco di calcio Fifa 21, condividendo con i propri followers tutte le sue perplessità sull'accaduto. "Chi ha dato a EA Sports Fifa il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? Fifpro? Non so di essere un membro della Fifpro e se lo sono sono stato messo lì senza alcuna vera conoscenza attraverso ... Leggi su mediagol (Di martedì 24 novembre 2020) Rabbia Zlatan.Il, profondamente arrabbiato cone FIFPro - il sindacato mondiale dei giocatori -, per l'utilizzo del suo nome e del suo volto nel videogiocoprodotto da Electronic Arts (EA), non le manda a dire: con un messaggio sui propri canali, infatti, l'attaccante delsi ètola casa produttrice del popolare videogioco di calcio21, condividendo con i propri followers tutte le sue perplessità sull'accaduto. "Chi ha dato a EAil permesso di usare il mio nome e la mia faccia? Fifpro? Non so di essere un membro della Fifpro e se lo sono sono stato messo lì senza alcuna vera conoscenza attraverso ...

