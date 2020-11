Juventus–Ferencváros di Champions League stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming (Di martedì 24 novembre 2020) stasera si gioca Juventus - Ferencváros, la quarta partita della fase a gironi della Uefa Champions League 2020/2021: ecco dove vederla in TV e in streaming Juventus - Ferencváros, che si gioca stasera alle 21:00, è il quarto match della fase a gironi della Uefa Champions League 2020/21. dove vedere in TV e in streaming la gara degli uomini allenati da Andrea Pirlo? dove vederla in TV Il calcio d'inizio allo J Stadium di Torino è previsto per le ore 21:00. Juventus - Ferencváros sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canali 472 e 482 del digitale) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La telecronaca è affidata a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020)si gioca Juventus - Ferencváros, la quarta partita della fase a gironi della Uefa2020/2021: eccoin TV e inJuventus - Ferencváros, che si giocaalle 21:00, è il quarto match della fase a gironi della Uefa2020/21.vedere in TV e inla gara degli uomini allenati da Andrea Pirlo?in TV Il calcio d'inizio allo J Stadium di Torino è previsto per le ore 21:00. Juventus - Ferencváros sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canali 472 e 482 del digitale) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La telecronaca è affidata a ...

