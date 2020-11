In 19 nel circolo ricreativo | violano norme anticovid per giocare a carte | tutti multati

Ultime Notizie dalla rete : nel circolo

Dopo la Circolare n.7/2020 dell'Ispettorato del lavoro in materia di tutele dei riders, anche il Ministero del lavoro con Circolare n. 17 del 19 novembre 2020 chiarisce sulle normative in materia di t ...A più di trent’anni dalla sua fondazione, Japanparts Srl ha l’ambizione di crescere ancora, diventando sempre più centrale per il mercato della riparazione e manutenzione, non solo sul circolante asia ...