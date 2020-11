Francia, Macron: “Da sabato riaprono i negozi, dal 15 dicembre coprifuoco dalle 21 alle 7”. Licei e ristoranti chiusi fino a gennaio (Di martedì 24 novembre 2020) “Abbiamo frenato la circolazione del virus”. Esordisce così Emmanuel Macron nel suo discorso televisivo alla Nazione, il primo dopo il ritorno della Francia in lockdown totale. Il capo dell’Eliseo ringrazia “il civismo” dei cittadini e annuncia che “il picco della seconda ondata è passato”. Poi ufficializza un allentamento delle misure in tre tappe che scatterà a partire da sabato, quando in tutto il Paese riapriranno i negozi. Il 15 dicembre sarà messo fine al confinamento ma vi sarà un coprifuoco dalle 21 alle sette del mattino, con l’eccezione del 24 e il 31 dicembre per permettere di passare le feste in famiglia. Una terza tappa di alleggerimento delle misure anti covid, con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Abbiamo frenato la circolazione del virus”. Esordisce così Emmanuelnel suo discorso televisivo alla Nazione, il primo dopo il ritorno dellain lockdown totale. Il capo dell’Eliseo ringrazia “il civismo” dei cittadini e annuncia che “il picco della seconda ondata è passato”. Poi ufficializza unntamento delle misure in tre tappe che scatterà a partire da, quando in tutto il Paese riapriranno i. Il 15sarà messo fine al confinamento ma vi sarà un21sette del mattino, con l’eccezione del 24 e il 31per permettere di passare le feste in famiglia. Una terza tappa diggerimento delle misure anti covid, con la ...

