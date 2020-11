ENEL | De Paoli | “Trasformazione sostenuta da solidità bilancio e vasta liquidità”

(Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – “La forza delladel nostroinsieme a unaliquidità crea stabilità e ci permette di realizzare gli investimenti che sono necessari per sostenere il nostro percorso verso la trasformazione”. È quanto ha affermato il cfo diAlberto Dedurante la presentazione della presentazione del nuovo piano strategico e della vision al 2030 al mercato. “Il gruppo – ha spiegato De– mantiene ancora uno spazio di manovra sulper catturare delle opportunità future. La nostra liquidità è di 25 miliardi di euro, 1,6 volte le scadenze di debito lungo termine di piano, riducendo il rischio di rifinanziamento. Il nostro gruppo ha progressivamente ridotto il rischio del profilo finanziario operativo sfruttando le attività ...

(Teleborsa) - "La forza della solidità del nostro bilancio insieme a una vasta liquidità crea stabilità e ci permette di realizzare gli investimenti che sono necessari per sostenere il nostro percorso ...Il Ceo Francesco Starace ha presentato il Piano industriale 2021-23 e la visione del gruppo per i prossimi dieci anni. Enel mobilita 190 miliardi di investimenti per accelerare la transizione sulle ri ...