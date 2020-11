È morto Paolo Gabriele, l’ex maggiordomo di Ratzinger: diede vita al caso ‘Vatileaks’ (Di martedì 24 novembre 2020) Era maggiordono di Papa Benedetto XVI. Dede vita al primo caso ‘Vatileaks’, era stato trovato in possesso di documenti riservati. È morto stamane a Roma Paolo Gabriele, l’ex maggiordomo di papa Benedetto XVI che, con la fuga di documenti riservati del Pontefice, diede vita al primo caso ‘Vatileaks‘. Gabriele “aiutante di camera di Sua Santità” L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Era maggiordono di Papa Benedetto XVI. Dedeal primo, era stato trovato in possesso di documenti riservati. Èstamane a Romadi papa Benedetto XVI che, con la fuga di documenti riservati del Pontefice,al primo‘Vatileaks‘.“aiutante di camera di Sua Santità” L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

