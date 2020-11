Dai cammini francigeni in Sicilia alla Via degli Dei: così il turismo lento ha retto l’urto della pandemia (Di martedì 24 novembre 2020) L‘Italia dei cammini ha retto bene l’urto della pandemia. Nel rapporto “Italia, paese di cammini” di Terre di mezzo, che per il terzo anno consecutivo ha analizzato i dati sui cammini della Penisola contattando le associazioni e gli enti che rilasciano il passaporto del pellegrino, emerge che gli italiani non hanno rinunciato ai cammini, ma si sono adeguati all’emergenza sanitaria scegliendone di più brevi e regionali dopo la riapertura post-lockdown di maggio. A tenere quelli francigeni di Sicilia, per cui si è passati da 1.500 accessi del 2019 a 1.380 quest’anno; sono cresciuti invece la Via degli Dei (da 4.440 a 4.768), il cammino Materano – Via Peuceta (da 1.213 a 1.523), il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) L‘Italia deihabene. Nel rapporto “Italia, paese di” di Terre di mezzo, che per il terzo anno consecutivo ha analizzato i dati suiPenisola contattando le associazioni e gli enti che rilasciano il passaporto del pellegrino, emerge che gli italiani non hanno rinunciato ai, ma si sono adeguati all’emergenza sanitaria scegliendone di più brevi e regionali dopo la riapertura post-lockdown di maggio. A tenere quellidi, per cui si è passati da 1.500 accessi del 2019 a 1.380 quest’anno; sono cresciuti invece la ViaDei (da 4.440 a 4.768), il cammino Materano – Via Peuceta (da 1.213 a 1.523), il ...

fattoquotidiano : Dai cammini francigeni in Sicilia alla Via degli Dei: così il turismo lento ha retto l’urto della pandemia - clikservernet : Dai cammini francigeni in Sicilia alla Via degli Dei: così il turismo lento ha retto l’urto della pandemia - Noovyis : (Dai cammini francigeni in Sicilia alla Via degli Dei: così il turismo lento ha retto l’urto della pandemia) Playh… - FrancysFriend : @elizab3thearth @Curious4more0 Nooo dai ???? al massimo un po', che c'è di male??? Poi non cammini per qualche giorno?? - Mario_Deluca_1 : @CarloCalenda Ma che belle le città guidate dai 5s! Trovi il praticello nella città, non devi neanche uscire fuori… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai cammini Dai cammini francigeni in Sicilia alla Via degli Dei: così il turismo lento ha retto l’urto della… Il Fatto Quotidiano Cammini italiani, un’ascesa costante sospesa dal Covid

Associazioni e gestori si sono ritrovati per riflettere sui dati dello studio di Terre di Mezzo. Per capire che, dopo la pandemia, l’unica strada percorribile sarà fare sistema ...

Il Covid non ha fermato i camminatori. E i piccoli itinerari hanno fatto il boom

Il rapporto e il sondaggio di «Terre di mezzo»: un calo complessivo del 32% ma alcuni percorsi sono in crescita. Il 13% ha dichiarato di essersi messo in marcia per la prima volta ...

Associazioni e gestori si sono ritrovati per riflettere sui dati dello studio di Terre di Mezzo. Per capire che, dopo la pandemia, l’unica strada percorribile sarà fare sistema ...Il rapporto e il sondaggio di «Terre di mezzo»: un calo complessivo del 32% ma alcuni percorsi sono in crescita. Il 13% ha dichiarato di essersi messo in marcia per la prima volta ...