Ascolti 23 novembre | ecco quanto ha fatto la nuova puntata del Grande Fratello Vip

tvzoomitalia : #Ascoltitv 23 novembre digital e pay: access caldo anche sulle ‘altre’ e Corsi batte Papi al fotofinish con una rep… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 23 novembre analisi: Valle meglio, GFVIP allunga il brodo, Ranucci massacra Porro, il Milan (e l'idea di… - lybram72 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #23novembre. Il costosissimo Sette Storie crolla al 6.2% non profittando del traino di Vite in fuga (che sfiora… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 23 novembre analisi: Valle meglio, GFVIP allunga il brodo, Ranucci massacra Porro, il Milan (e l'idea di… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 23 novembre 2020: ecco chi ha vinto -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti novembre

FAMOSO, il nuovo album di Sfera Ebbasta uscito il 20 novembre in tutto il mondo per Island Records, è stato accolto a livello internazionale come mai prima d'ora; per la prima volta infatti tutte ...Famoso, il nuovo album di Sfera Ebbasta, uscito il 20 novembre in tutto il mondo, è stato accolto a livello internazionale come mai prima d’ora; per la prima volta infatti tutte le tracce di un album ...