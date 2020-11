Remo Ruffini, chi è il proprietario e amministratore delegato della Moncler (Di lunedì 23 novembre 2020) Remo Ruffini è proprietario e amministratore delegato della Moncler: foto, vita privata e carriera dell’imprenditore comasco. Remo Ruffini è un imprenditore italiano, proprietario e amministratore delegato della famosa azienda tessile Moncler dal 2003. Leggi anche–> Nicola Porro, chi è: carriera, curiosità e vita privata del giornalista Ma cosa sappiamo sulla carriera e sulla vita privata dell’imprenditore comasco? Remo Ruffini: carriera e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 23 novembre 2020): foto, vita privata e carriera dell’imprenditore comasco.è un imprenditore italiano,famosa azienda tessiledal 2003. Leggi anche–> Nicola Porro, chi è: carriera, curiosità e vita privata del giornalista Ma cosa sappiamo sulla carriera e sulla vita privata dell’imprenditore comasco?: carriera e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : La società guidata da Remo Ruffini chiede indietro i 10 milioni di euro donati per costruire l’Astronave di Guido B… - lamescolanza : Rete 4, stasera nuovo appuntamento con 'Quarta repubblica'. Interverrà Remo Ruffini, a. d. di Moncler… - 5Selector : Remo Ruffini, presidente di Moncler a Fontana: 'Ridateci i milioni donati per la Fiera'. Fidarsi è bene non fidarsi… - asiaxamur : Remo Ruffini: visione??opportunità??azione - SardegnaG : RT @fattoquotidiano: La società guidata da Remo Ruffini chiede indietro i 10 milioni di euro donati per costruire l’Astronave di Guido Bert… -

Ultime Notizie dalla rete : Remo Ruffini Remo Ruffini, chi è il proprietario e amministratore delegato della Moncler ViaggiNews.com Da Armani a Valentino, l'addio degli stilisti a Beppe Modenese

Tanti gli stilisti, i giornalisti e gli addetti ai lavori che hanno voluto rendere omaggio al presidente onorario di Camera Moda, soprannominato 'primo ministro della moda', scomparso sabato scorso a ...

Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti puntata di lunedì 23 novembre su Rete 4

Quarta Repubblica anticipazioni video puntata lunedì 23 novembre su Rete 4. Gli Ospiti e temi della serata: intervista Antonio Misiani.

Tanti gli stilisti, i giornalisti e gli addetti ai lavori che hanno voluto rendere omaggio al presidente onorario di Camera Moda, soprannominato 'primo ministro della moda', scomparso sabato scorso a ...Quarta Repubblica anticipazioni video puntata lunedì 23 novembre su Rete 4. Gli Ospiti e temi della serata: intervista Antonio Misiani.