Nicoletta Romanoff festeggia il primo anniversario di matrimonio (Foto) (Di lunedì 23 novembre 2020) Un anno fa il matrimonio romantico di Nicoletta Romanoff e Federico Alverà, oggi con il loro primo anniversario il mondo è cambiato ma il loro amore invece resta meraviglioso (Foto). Il sì il 23 novembre del 2019 e l’attrice oggi su Instagram mostra le Foto inedite del suo album di nozze, del giorno più bello con l’allenatore di rugby. Un matrimonio celebrato a sorpresa ma subito annunciato dopo lo scambio delle promesse, il secondo sì per Nicoletta Romanoff, il primo per Federico Alverà. matrimonio in Toscana per la coppia ed è lì che continua a vivere con i figli, vicini di casa di Caterina Balivo quando la conduttrice, come in questo periodo, è all’Argentario. Ed è stata infatti la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 novembre 2020) Un anno fa ilromantico die Federico Alverà, oggi con il loroil mondo è cambiato ma il loro amore invece resta meraviglioso (). Il sì il 23 novembre del 2019 e l’attrice oggi su Instagram mostra leinedite del suo album di nozze, del giorno più bello con l’allenatore di rugby. Uncelebrato a sorpresa ma subito annunciato dopo lo scambio delle promesse, il secondo sì per, ilper Federico Alverà.in Toscana per la coppia ed è lì che continua a vivere con i figli, vicini di casa di Caterina Balivo quando la conduttrice, come in questo periodo, è all’Argentario. Ed è stata infatti la ...

L'attrice ha postato su instagram alcune foto inedite delle sue nozze con l'allenatore di rugby, celebrate lo scorso 23 novembre, a sorpresa, in Toscana. Accompagnate da una romantica dedica: «Io e te ...

