Covid, molti sindaci del Casertano prorogano chiusura scuole (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono numerosi i sindaci del Casertano che hanno deciso di prorogare la chiusura delle scuole, nonostante la Regione Campania si avvii a permettere il riavvio delle attività in presenza almeno nell’infanzia e nelle prime classe delle elementari, dando comunque la possibilità ai Comuni di attuare misure più restrittive; ed è proprio questa facoltà che molti primi cittadini stanno sfruttando per evitare il ritorno tra i banchi e provare a contenere la diffusione del contagio. Hanno deciso la proroga della chiusura il sindaco di Aversa Alfonso Golia, e via via anche gli altri sedici sindaci dell’agro-aversano stanno facendo lo stesso (per ora lo hanno fatto Teverola, Carinaro, Lusciano); anche in altre aree della provincia sarà seguita ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono numerosi idelche hanno deciso di prorogare ladelle, nonostante la Regione Campania si avvii a permettere il riavvio delle attività in presenza almeno nell’infanzia e nelle prime classe delle elementari, dando comunque la possibilità ai Comuni di attuare misure più restrittive; ed è proprio questa facoltà cheprimi cittadini stanno sfruttando per evitare il ritorno tra i banchi e provare a contenere la diffusione del contagio. Hanno deciso la proroga dellail sindaco di Aversa Alfonso Golia, e via via anche gli altri sedicidell’agro-aversano stanno facendo lo stesso (per ora lo hanno fatto Teverola, Carinaro, Lusciano); anche in altre aree della provincia sarà seguita ...

I pazienti Covid-19 sono molto più contagiosi nei primi cinque giorni di sintomi, mentre molto difficilmente restano infettivi oltre il nono. Lo afferma uno studio britannico pubblicato ...

Firenze, 23 novembre 2020 - Covid, come aveva annunciato il governatore Eugenio Giani, oggi i nuovi casi di coronavirus in Toscana sono 1.323. L'età media delle persone contagiat ...

