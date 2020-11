Africa | la Fifa squalifica Ahmad | presidente della Caf

ETGazzetta : Calcio africano nel caos: violati i codici etici, la #Fifa squalifica #Ahmad, il presidente della #Caf - ilPorrinista : @Upupa234 @elkunaguero10 Il miglior gioco di calcio, a livello di gameplay, rimane Fifa Mondiale Sud Africa 2010. -

La FIFA ha squalificato per 5 anni il presidente della CAF Ahmad Ahmad per aver violato alcune norme del codice etico: vi spieghiamo le accuse.Impegnatissimo a gettare quotidianamente la propria immagine nel fosso, specie in Europa (in Italia non ne parliamo), il calcio cerca ogni tanto di ritrovare la dignità di sport, se ...