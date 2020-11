Veneto | giovane trentaquattrenne muore improvvisamente

Leggi su yeslife

(Di domenica 22 novembre 2020) Unadonnaa Croce di Musile, in: una emorragia cerebrale la causa Aveva solo trentaquattro anni Hazbije Seferi Sinameta, la donna che è decedutaa causa di un’emorragia cerebrale a Croce di Musile, in. La donna, di origine albanese, risiedeva con la sua famiglia in via Bosco ed era L'articolo proviene da YesLife.it.