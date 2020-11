Oroscopo di Paolo Fox dal 23 al 28 novembre: previsioni della settimana (Di domenica 22 novembre 2020) Cosa ci dicono le stelle questa settimana? Stiamo per vedere come ogni domenica l’Oroscopo di Paolo Fox. Ariete È possibile che all’orizzonte ci sia in arrivo un incontro speciale. Sul lavoro invece forse non ci sarà una buona situazione forse perché ti manca la concentrazione necessaria. Stando così potrebbe risentirne anche la vita sentimentale sotto stress. Bisogna riflettere bene sulla loro situazione professionale. Toro Purtroppo stai vivendo con l’opposizione di Venere il che ti porta a non essere propenso al dialogo.Nella giornata di lunedì potresti anche vivere alcuni momenti di tensione sentimentale. Tensione anche sul lavoro. Gemelli Stai per vivere un periodo molto propizio fatto solo all’insegna dell’amore. C’è bisogno di risolvere qualche problema sul lavoro. Verso la fine della ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 22 novembre 2020) Cosa ci dicono le stelle questa? Stiamo per vedere come ogni domenica l’diFox. Ariete È possibile che all’orizzonte ci sia in arrivo un incontro speciale. Sul lavoro invece forse non ci sarà una buona situazione forse perché ti manca la concentrazione necessaria. Stando così potrebbe risentirne anche la vita sentimentale sotto stress. Bisogna riflettere bene sulla loro situazione professionale. Toro Purtroppo stai vivendo con l’opposizione di Venere il che ti porta a non essere propenso al dialogo.Nella giornata di lunedì potresti anche vivere alcuni momenti di tensione sentimentale. Tensione anche sul lavoro. Gemelli Stai per vivere un periodo molto propizio fatto solo all’insegna dell’amore. C’è bisogno di risolvere qualche problema sul lavoro. Verso la fine...

ilbolly : RT @GiElleDiElle: Paolo Fox ha preparato l'oroscopo del 2021. Siete avvisati. - GiElleDiElle : Paolo Fox ha preparato l'oroscopo del 2021. Siete avvisati. - lucillalilla : RT @Corriere: L'oroscopo di Paolo Fox per il 2021, segno per segno: «Saranno 12 mesi di cambiamenti» - stefan0costa : Oroscopo 2021 Paolo Fox: 'Non sarà un anno facile' E niente, è proprio bravo - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 23 novembre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni - #Oroscopo #Paolo #domani… -