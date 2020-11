LIVE – Brindisi-Brescia 19-15, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 22 novembre 2020) Happy Casa Brindisi e Germani Brescia in campo nella nona giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I pugliesi sono attualmente secondi con sette vittorie ed una sconfitta, un avvio di stagione incredibile quella della squadra di Vitucci che non risente minimamente delle partenze estive. Domenica 22 novembre l’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 19.30, su Sportface potrete seguire la sfida tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Brindisi-Brescia 19-15 7? – Botta e risposta tra le due squadre, molto efficaci in attacco e meno in fase difensiva. 19-15. 6? – Schiacciata di Perkins e timeout Brescia. 15-11. 5? – Thompson e Bell entrambi a segno dalla lunga distanza. 13-9. 4? – 2/2 ai liberi per ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Happy Casae Germaniin campo nella nona giornata del campionato diA1. I pugliesi sono attualmente secondi con sette vittorie ed una sconfitta, un avvio di stagione incredibile quella della squadra di Vitucci che non risente minimamente delle partenze estive. Domenica 22 novembre l’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 19.30, su Sportface potrete seguire la sfida tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA19-15 7? – Botta e risposta tra le due squadre, molto efficaci in attacco e meno in fase difensiva. 19-15. 6? – Schiacciata di Perkins e timeout. 15-11. 5? – Thompson e Bell entrambi a segno dalla lunga distanza. 13-9. 4? – 2/2 ai liberi per ...

LeonessaBrescia : Warm up mode: on ? Al PalaPentassuglia si gioca il turno numero 9?? di @LegaBasketA ?? @HappycasaNBB Together w… - LeonessaBrescia : ?? GAMEDAY ?? powered by Centrale del Latte di Brescia ?? @HappycasaNBB ?? @LegaBasketA ?? Round 9?? ? Ore 19.30 ??? Pa… - HappycasaNBB : #GAMEDAY ??? ?? @LeonessaBrescia ?? ore 19:30 ?? PalaPentassuglia ?? @Eurosport_IT Player ?? Canale 85 ??… - musicapuglia : ??GRUPPO PAOLO E DALILA LIVE?? - infoitsport : LIVE – Dinamo Sassari-Brindisi, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA -