Cambia la messa | donazioni con bancomat e nuova celebrazione

Leggi su quifinanza

(Di domenica 22 novembre 2020) Anche la Chiesa sembra non essere immune alla sempre maggiore diffusione dei pagamenti elettronici e digitali. Complice la pandemia da Sars-CoV-2 e i pericoli legati all’uso del contante, una parrocchia di Cicognara (paese in provincia di Cremona) ha deciso di introdurre un nuovo modo per fare. I fedeli potranno scegliere di “fare la carità” con carta di credito o. Tra i banchi della chiesa, infatti, ha fatto capolino un POS, che consentirà di accreditare il denaro direttamente sul conto della parrocchia senza che ci sia bisogno di toccare il denaro. E non si tratta dell’unica novità alla quale i fedeli dovranno abituarsi. A partire dalla domenica 29 novembre, prima domenica del calendario dell’Avvento 2020, farà infatti il suo “esordio” lavoluta da Papa Francesco. Così come previso ...