Avete mai visto la mamma di Daniele Scardina? Ha fatto una bella sorpresa al figlio a Ballando con le Stelle. Eccoli insieme (Di domenica 22 novembre 2020) Daniele Scardina è un famoso pugile italiano. Conosciuto meglio con il soprannome di “King Toretto”, Scardina ha partecipato all’ultima edizione del programma televisivo in onda sui canali Rai “Ballando con le Stelle”. Al fianco di Anastasia Kuzmina, è arrivato tra i finalisti della famosa trasmissione. I due nel corso del tempo, sono riusciti sicuramente ad instaurare un ottimo rapporto, facendo notare, soprattutto durante le coreografie, un perfetto feeling. Foto: Instagram/Ballando con le Stelle Durante la puntata della semifinale però il pugile è rimasto deluso, in quanto durante il tango ballato sulle note della famosa canzone “Pregherò”, non è riuscito a convincere totalmente la giuria che infatti in quel caso aveva premiato la coppia composta da Gilles Rocca e ... Leggi su virali.video (Di domenica 22 novembre 2020)è un famoso pugile italiano. Conosciuto meglio con il soprannome di “King Toretto”,ha partecipato all’ultima edizione del programma televisivo in onda sui canali Rai “con le”. Al fianco di Anastasia Kuzmina, è arrivato tra i finalisti della famosa trasmissione. I due nel corso del tempo, sono riusciti sicuramente ad instaurare un ottimo rapporto, facendo notare, soprattutto durante le coreografie, un perfetto feeling. Foto: Instagram/con leDurante la puntata della semifinale però il pugile è rimasto deluso, in quanto durante il tango ballato sulle note della famosa canzone “Pregherò”, non è riuscito a convincere totalmente la giuria che infatti in quel caso aveva premiato la coppia composta da Gilles Rocca e ...

milly_carlucci : Scende in pista un @CdGherardesca come non lo avete mai visto ?? @Ballando_Rai @Saradivaira - NetflixIT : Avete mai notato che ne La regina degli scacchi anche gli outfit sono a tema scacchi? ?? - marattin : Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulla bufala dei “tagli alla sanità” e che non avete mai osato chiede… - adrienettee : avete mai trovato la pic del vostro bias/main ultimate ?? se si dove ?? - saxolino : RT @Xueza_00: Ci avete mai fatto caso che questi personaggi sono tutti abbondantemente over30? Sarà forse un caso che dopo la distribuzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto la figlia di Monica Belucci? Ha solo 16 anni ma è bellissima come la madre Cinematographe.it - FilmIsNow Juve, Pirlo: «C'era voglia di vittoria fin dall'inizio»

"Sono contento per l'atteggiamento e la voglia dall'inizio di raggiungere la vittoria. Avevamo bisogno di una prestazione che desse continuità alla partita di Roma. Era importante tornare a vincere e ...

Morto Beppe Modenese, l'uomo che fece grande la moda italiana

Milano, 22 novembre 2020 - Ha fondato e portato nel mondo, facendolo volare altissimo, il Made in Italy e ora che non c'è più la moda italiana e mondiale è rimasta sola. Beppe Modenese è morto ieri ne ...

"Sono contento per l'atteggiamento e la voglia dall'inizio di raggiungere la vittoria. Avevamo bisogno di una prestazione che desse continuità alla partita di Roma. Era importante tornare a vincere e ...Milano, 22 novembre 2020 - Ha fondato e portato nel mondo, facendolo volare altissimo, il Made in Italy e ora che non c'è più la moda italiana e mondiale è rimasta sola. Beppe Modenese è morto ieri ne ...