LIVE Nuoto, Finale ISL 2020 DIRETTA: Benedetta Pilato record europeo nei 50! Primati mondiali per Dressel e Kolesnikov (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il record europeo di Benedetta Pilato La cronaca delle finali di oggi 16.04: Grazie per averci seguito in questa fantastica giornata di Nuoto, appuntamento a domani con l’ultima sessione di gare che assegnerà il titolo 2020 della ISL. Buona serata 16.03: Classifica provvisoria: Cali Condors 249; Energy Standard 217.5; London Roar 181.5; LA Current 161 16.02: per l’Italia arriva il record europeo dei 50 rana, il primo della carriera, per Benedetta Pilato, seconda di un soffio alle spalle di Lilly King 16.00: Una giornata a dir poco strepitosa! Tre record del mondo su tre distanze olimpiche. La doppietta di Caeleb ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIldiLa cronaca delle finali di oggi 16.04: Grazie per averci seguito in questa fantastica giornata di, appuntamento a domani con l’ultima sessione di gare che assegnerà il titolodella ISL. Buona serata 16.03: Classifica provvisoria: Cali Condors 249; Energy Standard 217.5; London Roar 181.5; LA Current 161 16.02: per l’Italia arriva ildei 50 rana, il primo della carriera, per, seconda di un soffio alle spalle di Lilly King 16.00: Una giornata a dir poco strepitosa! Tredel mondo su tre distanze olimpiche. La doppietta di Caeleb ...

