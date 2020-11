Damiano Carrara e la foto con la ragazza misteriosa | chi sarà?

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 novembre 2020)ha una fidanzata? Il celebre pasticcerecontinua a pubblicare scatti romantici con unache però rimane sconosciuta al pubblico. ‘Bake Off’ è il programma televisivo culinario che ha fatto conoscere al grande pubblico il talento die in un attimo è diventato un volto non soltanto noto, ma soprattutto amato. Sia donne che uomini lo guardano con ammirazione e ciò accade sia grazie alla sua bravura in cucina, sia per il suo aspetto fisico piacente. Un abbinamento che conquista. Pare che anche lui sia stato conquistato da qualcuno, in particolare unadi cui nell’ultimo periodo pubblica sempre qualche, ma senza esporsi troppo: una posa controluce oppure tagliando parte del viso. L’ultima ...