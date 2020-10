Nuoro, rapina con sparatoria alla posta: ferito carabiniere (Di sabato 31 ottobre 2020) Gabriele Laganà Il carabiniere è stato colpito ad una gamba. Subito soccorso, il militare è stato portato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi rapina con sparatoria questa mattina in un ufficio postale di Fonni, piccolo comune in provincia di Nuoro. Un carabiniere è rimasto ferito ad una gamba da un proiettile sparato dai malviventi. L’azione criminale è avvenuta intorno alle 8 nella struttura situata in via Mannironi. L’allarme è scattato pochi istanti dopo l’irruzione dei malviventi nell’ufficio postale. I rapinatori, dopo aver compiuto il colpo, hanno subito provato la fuga. Mentre si allontanavano dall'ufficio si sono accorti ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Gabriele Laganà Ilè stato colpito ad una gamba. Subito soccorso, il militare è stato portato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero graviconquesta mattina in un ufficiole di Fonni, piccolo comune in provincia di. Unè rimastoad una gamba da un proiettile sparato dai malviventi. L’azione criminale è avvenuta intorno alle 8 nella struttura situata in via Mannironi. L’rme è scattato pochi istanti dopo l’irruzione dei malviventi nell’ufficiole. Itori, dopo aver compiuto il colpo, hanno subito provato la fuga. Mentre si allontanavano dall'ufficio si sono accorti ...

