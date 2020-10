M5S | Taverna | ' trasparenza e merito per nomine pubbliche'

Leggi su iltempo

(Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Due principi cardine del Movimento 5 stelle, che trovano consacrazione nella Costituzione, sono lae lacrazia. Essi devono trovare espressione a tutti i livelli, soprattutto a quelli più alti, a partire dalledei vertici apicali delle partecipateche, quindi, devono avvenire a seguito di una procedura pubblica e non più in segrete stanze. Solo in questo modo si può garantire. Non di certo trasferendo la scelta da una stanza ad un'altra stanza". Lo ha affermato la senatrice M5S Paola, vicepresidente del Senato, intervenendo alla riunione romana su Zoom, propedeutica agli Stati generali del Movimento del 14 e 15 novembre. "Il problema -ha aggiunto- non ...