Diabete | AIDA primo chatbot per pazienti italiani

al via AIDA (Artificial Intelligences Assistant), primo chatbot italiano sviluppato da H-FARM per i pazienti. Per offrire un aiuto concreto alle persone con diabete di tipo 1 e tipo 2, caregivers e operatori sanitari in diabetologia, arriva AIDA Artificial Intelligences Assistant, il primo chatbot italiano dedicato al mondo del diabete, realizzato con

Corriere Nazionale

Diabete: al via AIDA (Artificial Intelligence Diabetes Assistant), primo chatbot italiano sviluppato da H-FARM per i pazienti Per offrire un aiuto concreto alle persone con diabete di tipo 1 e tipo ...

Per offrire un aiuto concreto alle persone con diabete di tipo 1 e tipo 2, caregivers e operatori sanitari in diabetologia, arriva AIDA Artificial Intelligence Diabetes Assistant, il primo chatbot ita ...