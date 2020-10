Il teatro a distanza come atto di resistenza

Leggi su ilmanifesto

La chiusura dei teatri al pubblico ha per lo più causato l'interruzione delle attività previste, rimandate a data da destinarsi. C'è qualcuno però che ha scelto un'altra strada: ilVascello di Roma ha immediatamente trasferito la programmazione sulla piattaforma di streaming Zoom, in visione gratuita. È un tema su cui c'è grande dibattito, in considerazione anche dell'ultimo intervento del ministro della cultura Dario Franceschini, che ha nuovamente proposto un portale per accedere online a spettacoli e contenuti culturali.