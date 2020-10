Latina, emergenza Covid: il S. Maria Goretti mette a disposizione la Cappella per la gestione dei pazienti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da oggi la Cappella dell’ospedale civile “S. Maria Goretti” di Latina non sarà accessibile al culto per alcuni giorni. Con l’autorizzazione del vescovo Mariano Crociata l’aula liturgica è stata messa a disposizione della Direzione del presidio ospedaliero, che a sua volta la utilizzerà nei suoi piani di gestione dei pazienti, considerando che la struttura è sede del Pronto Soccorso e che allo stesso tempo è diventata “ospedale Covid”. Il tabernacolo e gli arredi sacri sono stati trasferiti in altro luogo degno e idoneo allo scopo. In ogni caso, non viene meno la vicinanza ai malati e al personale ospedaliero, verso cui è confermato e continua il servizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da oggi ladell’ospedale civile “S.” dinon sarà accessibile al culto per alcuni giorni. Con l’autorizzazione del vescovono Crociata l’aula liturgica è stata messa adella Direzione del presidio ospedaliero, che a sua volta la utilizzerà nei suoi piani didei, considerando che la struttura è sede del Pronto Soccorso e che allo stesso tempo è diventata “ospedale”. Il tabernacolo e gli arredi sacri sono stati trasferiti in altro luogo degno e idoneo allo scopo. In ogni caso, non viene meno la vicinanza ai malati e al personale ospedaliero, verso cui è confermato e continua il servizio ...

