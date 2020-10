"Forse su Conte ha ragione Salvini". Clamorosa Gruber, ribaltone a Otto e mezzo: manda Travaglio in tilt | Video (Di giovedì 29 ottobre 2020) Clamorosa Lilli Gruber. A Otto e mezzo è ospite per la seconda serata consecutiva Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano e portavoce televisivo "non ufficiale" del premier Giuseppe Conte. Ormai Lilli la Rossa sembra aver preso gusto a punzecchiare Travaglio, arrivando quasi a dar ragione a Matteo Salvini. "Dice che sono 6 mesi che Conte ignora l'opposizione perché gli interessano più gli ascolti televisivi che i posti di lavoro a rischio. Non ha anche un po' di ragione?", domanda perfida la Gruber a Travaglio. "Da più parti si invoca se non un governo di unità nazionale perlomeno una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020)Lilli. Aè ospite per la seconda serata consecutiva Marco, direttore del Fatto quotidiano e portavoce televisivo "non ufficiale" del premier Giuseppe. Ormai Lilli la Rossa sembra aver preso gusto a punzecchiare, arrivando quasi a dara Matteo. "Dice che sono 6 mesi cheignora l'opposizione perché gli interessano più gli ascolti televisivi che i posti di lavoro a rischio. Non ha anche un po' di?", doperfida la. "Da più parti si invoca se non un governo di unità nazionale perlomeno una ...

Silvio Berlusconi parla come un leader di maggioranza. Si fa intervistare dal Giornale di famiglia e lancia ponti d’oro alla maggioranza: «È il momento della condivisione delle scelte». È pronto a dar ...

Silvio Berlusconi parla come un leader di maggioranza. Si fa intervistare dal Giornale di famiglia e lancia ponti d'oro alla maggioranza: «È il momento della condivisione delle scelte». È pronto a dar ...