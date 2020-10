Covid: Pakistan, 825 nuovi casi in 24 ore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - Il Pakistan ha registrato 825 nuovi casi di coronavirus e 14 decessi provocati dalla malattia nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese, secondo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - Ilha registrato 825di coronavirus e 14 decessi provocati dalla malattia nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese, secondo ...

CorriereQ : Covid: Pakistan, 825 nuovi casi in 24 ore - TerrinoniL : Polio, lotta rallentata in Afghanistan e Pakistan per Covid - Salute & Benessere - blogLinkes : Polio, lotta rallentata in Afghanistan e Pakistan per Covid - youfullwellness : #yourfullwellness Polio, lotta rallentata in Afghanistan e Pakistan per Covid - CorriereQ : Polio, lotta rallentata in Afghanistan e Pakistan per Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pakistan Covid: Pakistan, 825 nuovi casi in 24 ore La Nuova Sardegna Covid: Pakistan, 825 nuovi casi in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il Pakistan ha registrato 825 nuovi casi di coronavirus e 14 decessi provocati dalla malattia nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese, secondo ...

World Breaking news del 27 ottobre 2020World Breaking news del 27 ottobre 20200

Pakistan: attentato contro scuola coranica A Peshawar ... Una mossa che i funzionari sanitari sperano possa aiutare ad abbassare la curva dei contagi di coronavirus. Il presidente russo Vladimir Putin ...

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il Pakistan ha registrato 825 nuovi casi di coronavirus e 14 decessi provocati dalla malattia nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese, secondo ...Pakistan: attentato contro scuola coranica A Peshawar ... Una mossa che i funzionari sanitari sperano possa aiutare ad abbassare la curva dei contagi di coronavirus. Il presidente russo Vladimir Putin ...