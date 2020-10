Battuta shock di Trump su Biden: “Dopo tre settimane gli sparano” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Donald Trump shock su Biden. A meno di una settimana dalle elezioni presidenziali il presidente americano si lascia andare durante un comizio in Michigan e dice ai suoi sostenitori che in caso di vittoria di Biden, dopo tre settimane dall’elezione qualcuno sparerà all’ex vice presidente così da far diventare Kamala Harris (“una progressista che fa sembrare Bernie un conservatore” il commento di Trump) la nuova presidente. LEGGI ANCHE > Trump s’infuria con 60 Minutes e se ne va Trump shock su Biden al comizio in Michigan Il Trump shock su Biden in Michigan non è una novità col presidente Usa che con ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Donaldsu. A meno di una settimana dalle elezioni presidenziali il presidente americano si lascia andare durante un comizio in Michigan e dice ai suoi sostenitori che in caso di vittoria di, dopo tredall’elezione qualcuno sparerà all’ex vice presidente così da far diventare Kamala Harris (“una progressista che fa sembrare Bernie un conservatore” il commento di) la nuova presidente. LEGGI ANCHE >s’infuria con 60 Minutes e se ne vasual comizio in Michigan Ilsuin Michigan non è una novità col presidente Usa che con ...

