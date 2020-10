Amedeo Goria ammette di aver tradito Maria Teresa Ruta: “Mai negato” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Amedeo Goria è finito al centro delle polemiche dopo aver definito “bipolare” la figlia Guenda, in gara al Grande Fratello Vip insieme alla madre Maria Teresa Ruta. Goria ha parlato della fine del matrimonio con Maria Teresa Ruta dopo che alle sue parole su Guenda è arrivata la risposta secca della Ruta, durante la puntata di lunedì del reality. Barbara D’Urso ha quindi deciso di dare nuovamente voce a Goria e il giornalista sportivo ha replicato alle accuse della ex. Nell’occasione è tornato sulla fine del loro rapporto, che risale a oltre 16 anni fa. Il matrimonio di Amedeo Goria e ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020)è finito al centro delle polemiche dopodefinito “bipolare” la figlia Guenda, in gara al Grande Fratello Vip insieme alla madreha parlato della fine del matrimonio condopo che alle sue parole su Guenda è arrivata la risposta secca della, durante la puntata di lunedì del reality. Barbara D’Urso ha quindi deciso di dare nuovamente voce ae il giornalista sportivo ha replicato alle accuse della ex. Nell’occasione è tornato sulla fine del loro rapporto, che risale a oltre 16 anni fa. Il matrimonio die ...

