Temptation Island, Gennaro Mauro vs Anna Ascione dopo la rottura: “Lei era esigente” (Di martedì 27 ottobre 2020) Gennaro Mauro ha rivelato su Instagram il motivo per cui non ha voluto confrontarsi a Temptation Island con la fidanzata storica Anna Ascione, in occasione dello speciale post-programma registratosi tre mesi dopo i falò finali delle coppie partecipanti all’edizione 2020 del gioco delle tentazioni. In risposta ad alcune domande ricevute su Instagram, Gennaro, quindi, non ha solo motivato la sua assenza al confronto speciale previsto con Anna, ma ha anche tacciato la giovane di essersi mostrata piuttosto materialista nei suoi riguardi nella loro storia, avanzandogli a detta del diretto interessato delle importanti pretese dal punto di vista economico. Temptation Island, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 ottobre 2020)ha rivelato su Instagram il motivo per cui non ha voluto confrontarsi acon la fidanzata storica, in occasione dello speciale post-programma registratosi tre mesii falò finali delle coppie partecipanti all’edizione 2020 del gioco delle tentazioni. In risposta ad alcune domande ricevute su Instagram,, quindi, non ha solo motivato la sua assenza al confronto speciale previsto con, ma ha anche tacciato la giovane di essersi mostrata piuttosto materialista nei suoi riguardi nella loro storia, avanzandogli a detta del diretto interessato delle importanti pretese dal punto di vista economico., ...

trash_italiano : Ma Temptation Island è arrivato alla 37485esima puntata? #GFVIP - socialanxiety36 : RT @Viperissima_: Petrelli, da Temptation Island a Uomini e Donne, volete che non conosca le dinamiche di queste storielle da reality?! Io… - mrcrisndarres : Ma pensate se ieri fosse entrata Selvaggia Roma e stamattina si fosse svegliata con la canzone della sigla di Temptation Island ?????? #gfvip - Passive02900156 : RT @Viperissima_: Petrelli, da Temptation Island a Uomini e Donne, volete che non conosca le dinamiche di queste storielle da reality?! Io… - itsgiuliadip : Spiate i piloti h24 e create polemica per ogni frase che esce dalla loro bocca o dai team radio. A questo punto mi… -