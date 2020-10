“Come mamma Wanda Nara”. Isabella Icardi compie gli anni ed è sempre più bella (Di martedì 27 ottobre 2020) Grande festa per Isabella Icardi, la figlia di Wanda Nara e del calciatore del Paris Saint Germain. Un super party a tema Cenerentola per la piccola di casa, che ha festeggiato il compleanno insieme alla numerosa famiglia, la mamma Wanda Nara, il papà Mauro Icardi, la sorella Francesca e i fratelli Constantino, Benedicto e Valentino, i figli che la showgirl argentina ha avuto dall’ex marito, il calciatore Maxi Lopez. Wanda Nara è sempre attiva sui social e mostra con fierezza i suoi gioielli e dalle ultime foto pubblicate è impossibile non notare quanto la piccola le assomigli. Sono praticamente la fotocopia. Isabella festeggia insieme ai fratelli Costantino, Benedicto e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Grande festa per, la figlia diNara e del calciatore del Paris Saint Germain. Un super party a tema Cenerentola per la piccola di casa, che ha festeggiato il compleanno insieme alla numerosa famiglia, laNara, il papà Mauro, la sorella Francesca e i fratelli Constantino, Benedicto e Valentino, i figli che la showgirl argentina ha avuto dall’ex marito, il calciatore Maxi Lopez.Nara èattiva sui social e mostra con fierezza i suoi gioielli e dalle ultime foto pubblicate è impossibile non notare quanto la piccola le assomigli. Sono praticamente la fotocopia.festeggia insieme ai fratelli Costantino, Benedicto e ...

