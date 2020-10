Torre Maura | evacuati edifici per rottura tubo gas

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – II Vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere romano dia causa di una fuga di gas sulla sede stradale. L’episodio si e’ verificato alle 17 circa nel quartiere in Via dei Tordi 27. Durante alcuni lavori per il posizionamento della fibra ottica, e’ stata danneggiata la tubazione del gas. La zona e’ stata immediatamente interdetta al traffico veicolare e sono stateglilimitrofi. Il personale dell’Italgas e’ al lavoro per intercettare la valvola di chiusura della condotta.