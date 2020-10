Eleven Sports, disservizi per la Serie C: il caso arriva su Striscia la notizia. La clip del serivizio (Di lunedì 26 ottobre 2020) I numerosi disservizi di Eleven Sports iniziano a pesare.Dopo i problemi riscontrati nelle scorse settimane con la piattaforma streaming Eleven Sports che trasmette le gare di Serie C, il consiglio d’amministrazione della Lega Pro ha deciso di porre rimedio ad una situazione diventata di certo poco piacevole. Il numero uno della Lega di Serie C Francesco Ghirelli sembra aver trovato un accordo di massima con la nota pay tv, che trasmetterà le prossime gare del campionato in chiaro, gratis. Una vera e propria svolta per supporters e addetti ai lavori, che ancora per poco tempo dovranno preoccuparsi dei molteplici disservizi presentati dall’attuale piattaforma che detiene il pacchetto dei diritti ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) I numerosidiiniziano a pesare.Dopo i problemi riscontrati nelle scorse settimane con la piattaforma streamingche trasmette le gare diC, il consiglio d’amministrazione della Lega Pro ha deciso di porre rimedio ad una situazione diventata di certo poco piacevole. Il numero uno della Lega diC Francesco Ghirelli sembra aver trovato un accordo di massima con la nota pay tv, che trasmetterà le prossime gare del campionato in chiaro, gratis. Una vera e propria svolta per supporters e addetti ai lavori, che ancora per poco tempo dovranno preoccuparsi dei molteplicipresentati dall’attuale piattaforma che detiene il pacchetto dei diritti ...

